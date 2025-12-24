Ricci Gatti La Repubblica sarà scambio tra Juventus e Milan? Cosa c’è di vero i dettagli e le possibili cifre del doppio affare

Ricci Gatti, Juve e Milan lavorano a un’operazione che coinvolge il regista e il difensore: intreccio tattico perfetto ma resta il nodo delle valutazioni. L’ipotesi di mercato più affascinante di questo gelido gennaio porta un nome composto che unisce due reparti e due rivali storiche: l’operazione  Ricci-Gatti. Secondo quanto svelato oggi da  La Repubblica, quello che inizialmente sembrava puro fantamercato sta assumendo contorni sempre più definiti, trasformandosi in una concreta possibilità di scambio tra  Juventus  e Milan. L’idea nasce da esigenze tattiche speculari che potrebbero, incredibilmente, risolvere i problemi di entrambi gli allenatori con una sola mossa strategica ben assestata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

