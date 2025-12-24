Ricci Gatti La Repubblica sarà scambio tra Juventus e Milan? Cosa c’è di vero i dettagli e le possibili cifre del doppio affare
Ricci Gatti, Juve e Milan lavorano a un’operazione che coinvolge il regista e il difensore: intreccio tattico perfetto ma resta il nodo delle valutazioni. L’ipotesi di mercato più affascinante di questo gelido gennaio porta un nome composto che unisce due reparti e due rivali storiche: l’operazione Ricci-Gatti. Secondo quanto svelato oggi da La Repubblica, quello che inizialmente sembrava puro fantamercato sta assumendo contorni sempre più definiti, trasformandosi in una concreta possibilità di scambio tra Juventus e Milan. L’idea nasce da esigenze tattiche speculari che potrebbero, incredibilmente, risolvere i problemi di entrambi gli allenatori con una sola mossa strategica ben assestata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Secondo la Repubblica, Il #Milan potrebbe tentare l’assalto per #Gatti, sapendo però che la #Juventus chiederebbe in cambio un profilo altrettanto importante: Samuele #Ricci. Uno scambio Gatti - Ricci potrebbe diventare il colpo a sorpresa di questo inverno. - facebook.com facebook
Ricci è un rumors legato a un possibile incastro con Gatti, ma non risultano chiamate per lui da parte della Juve. Per Frattesi ci sono contatti da oltre un anno con chi ne cura gli interessi, per cui sarebbe una pista più percorribile (ma la vedo difficile). x.com
