Riccardo Scamarcio sarà Federico II

Riccardo Scamarcio interpreta Federico II, figura storica di grande carisma ed eclettismo. noto per il suo amore per l’arte e la cultura, Federico II ha lasciato un’impronta significativa nell’Alto Medioevo, rendendo il suo regno un centro di fermento culturale e intellettuale. La sua rappresentazione offre uno sguardo approfondito su un sovrano complesso e innovativo, simbolo di un’epoca ricca di fermenti artistici e storici.

Riccardo Scamarcio è Federico II, personaggio carismatico, eclettico e affascinante, il cui amore per l'arte rese il suo regno un centro culturale importante nell'Alto Medioevo. Nei giorni scorsi il bello e tenebroso attore originario proprio di Andria dove su trova Castel del Monte ("zona nella quale sono cresciuto andando lì a funghi con mio padre" ha raccontato Scamarcio) è approdato nelle Marche, a Jesi, proprio nella piazza dove l'imperatore è nato il 26 dicembre del 1194. Due giorni nella città natale dello 'stupor mundi' proprio per girare ' La meraviglia del mondo ', film diretto da Francesco Lopez e interamente dedicato alla figura de l'imperatore, che nacque sotto una tenda al centro della piazza di Jesi.

