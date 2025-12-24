Lunedì 22 dicembre il Medagliere del Museo Nazionale Roma dopo sei anni ha riaperto al pubblico apportando diverse migliorie per rendere ancor più interessante e accattivante l’esposizione degli innumerevoli manufatti. Il medagliere “L’occasione di oggi è sicuramente molto importante e dimostra. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Riaperto il Medagliere del Museo Nazionale Romano

Leggi anche: La sfida di Calta al Medagliere del Museo nazionale romano: le pillole del giorno

Leggi anche: Il patrimonio "invisibile" del Museo Archelogico Nazionale delle Marche finalmente in mostra

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Roma, Museo Archeologico Nazionale Romano: “Riapre il Medagliere del Museo Nazionale Romano”; Il Medagliere del Museo Nazionale Romano riapre al pubblico; Dal tesoro di Vicarello al tre soldi di Teodorico, riapre a Roma il Medagliere; Natale al museo: gli orari e le aperture straordinarie a Torino dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Riaperto il MUNDA nel Castello Cinquecentesco dell’Aquila - Riapre parzialmente il MUNDA nel Castello Cinquecentesco dopo il sisma del 2009. abruzzonews.eu