Riaperto il Medagliere del Museo Nazionale Romano
Lunedì 22 dicembre il Medagliere del Museo Nazionale Roma dopo sei anni ha riaperto al pubblico apportando diverse migliorie per rendere ancor più interessante e accattivante l’esposizione degli innumerevoli manufatti. Il medagliere “L’occasione di oggi è sicuramente molto importante e dimostra. 🔗 Leggi su Romatoday.it
