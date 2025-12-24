Restituiti i gioielli rubati dopo l’incendio
I gioielli sottratti in diverse abitazioni del condominio di via Giovani, nel quartiere Regina Pacis a Matelica, sono stati restituiti ai proprietari legittimi. L'intervento delle autorità ha permesso di recuperare i beni e di restituirli agli aventi diritto, contribuendo a ripristinare la sicurezza nella zona.
Sono stati restituiti ai legittimi proprietari i gioielli rubati in alcune abitazioni di un condominio in via Giovani, nel quartiere Regina Pacis a Matelica. Il furto risaliva a tre anni fa. La vicenda, che all’epoca fece molto parlare in paese, ebbe inizio il 21 novembre 2022, quando un corto circuito provocò l’incendio di un’autovettura parcheggiata all’interno di una palazzina residenziale. Le fiamme rapidamente si propagarono fino a raggiungere l’interno dello stabile, composto da tre piani e sei appartamenti, interessando strutture portanti e causando pertanto danni rilevanti e il crollo parziale del solaio del primo piano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Computer rubati, recuperati dai Carabinieri e restituiti a studenti
Leggi anche: Gioielli mai restituiti: due indagati a Marciana Marina
Restituiti i gioielli rubati dopo l’incendio; Matelica - Restituiti ai proprietari i gioielli rubati dopo l’incendio del 2022; Restituiti ai proprietari i gioielli rubati nel 2022: chiuso un lungo iter giudiziario; Gioielli rubati dopo l’incendio del 2022: restituita la refurtiva ai proprietari.
Matelica - Restituiti ai proprietari i gioielli rubati dopo l’incendio del 2022 - A distanza di circa tre anni dai fatti, i Carabinieri della Stazione di Matelica hanno restituito ai legittimi proprietari alcuni gioielli trafugati nel novembre 2022, a seguito del dissequ ... veratv.it
Restituiti ai proprietari i gioielli rubati nel 2022: chiuso un lungo iter giudiziario - Disposto il dissequestro I Carabinieri della Stazione di Matelica hanno restituito nei giorni scorsi ai legittimi proprietari alcuni gioielli che erano stati trafugati nel mese di novembre 2022, a seg ... youtvrs.it
Truffa agli anziani sventata tra Udine e Trieste Pedinati, bloccati e arrestati in flagranza: una coppia di truffatori è finita in carcere dopo aver raggirato una 75enne fingendosi carabinieri. I gioielli sono stati recuperati e restituiti alla vittima. Un’operazi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.