Restituiti i gioielli rubati dopo l’incendio

I gioielli sottratti in diverse abitazioni del condominio di via Giovani, nel quartiere Regina Pacis a Matelica, sono stati restituiti ai proprietari legittimi. L'intervento delle autorità ha permesso di recuperare i beni e di restituirli agli aventi diritto, contribuendo a ripristinare la sicurezza nella zona.

Sono stati restituiti ai legittimi proprietari i gioielli rubati in alcune abitazioni di un condominio in via Giovani, nel quartiere Regina Pacis a Matelica. Il furto risaliva a tre anni fa. La vicenda, che all’epoca fece molto parlare in paese, ebbe inizio il 21 novembre 2022, quando un corto circuito provocò l’incendio di un’autovettura parcheggiata all’interno di una palazzina residenziale. Le fiamme rapidamente si propagarono fino a raggiungere l’interno dello stabile, composto da tre piani e sei appartamenti, interessando strutture portanti e causando pertanto danni rilevanti e il crollo parziale del solaio del primo piano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

