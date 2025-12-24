Repubblica | Il Napoli festeggia la Supercoppa Ma la stagione non finisce qui…
Repubblica: Il Napoli festeggia la Supercoppa “Ma la stagione non finisce qui.”"> La trasferta araba del Napoli si chiude nel modo migliore: con la Supercoppa in bacheca e con David Neres che si prende la copertina a forza di gol. Il brasiliano, decisivo con una doppietta nella finalissima contro il Bologna e già in rete nella semifinale col Milan, ha firmato tre centri in 180 minuti, trascinando gli azzurri in una settimana perfetta: due successi netti e nessuna rete incassata. È il quadro tracciato da Marco Azzi su la Repubblica Napoli, che individua però nei vertici societari e tecnici i veri architetti del trionfo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Supercoppa 2025: formula, regolamento e quanto vale vincere il trofeo; Napoli, esplode la festa in città dopo la vittoria in Supercoppa: bandiere e fuochi d'artificio; La Supercoppa è del Napoli, Neres manda ko il Bologna: in città esplode la festa; Il Napoli festeggia la Supercoppa: un gruppo, un sogno, una piazza virtuale.
Napoli, esplode la festa in città dopo la vittoria in Supercoppa: bandiere e fuochi d'artificio - Perché subito dopo il triplice fischio della finale di Supercoppa, vinta dagli azzurri per 2- napoli.repubblica.it
Doppietta di Neres, La Repubblica celebra: "Supercoppa al Napoli" - L'uomo di copertina, David Neres, con una doppietta fiammante nella finale contro il Bologna ha consegnato nelle mani di Antonio Conte il secondo. tuttomercatoweb.com
Festa Napoli in Supercoppa, Neres porta in trionfo Conte: Bologna ko in finale - I campioni d'Italia contendono ai detentori della Coppa Italia l'ultimo atto delle Final Four. tuttosport.com
