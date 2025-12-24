Repubblica | Il Napoli festeggia la Supercoppa Ma la stagione non finisce qui…

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Repubblica: Il Napoli festeggia la Supercoppa “Ma la stagione non finisce qui.”"> La trasferta araba del Napoli si chiude nel modo migliore: con la Supercoppa in bacheca e con David Neres che si prende la copertina a forza di gol. Il brasiliano, decisivo con una doppietta nella finalissima contro il Bologna e già in rete nella semifinale col Milan, ha firmato tre centri in 180 minuti, trascinando gli azzurri in una settimana perfetta: due successi netti e nessuna rete incassata. È il quadro tracciato da Marco Azzi su la Repubblica Napoli, che individua però nei vertici societari e tecnici i veri architetti del trionfo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

repubblica il napoli festeggia la supercoppa ma la stagione non finisce qui8230

© Napolipiu.com - Repubblica: Il Napoli festeggia la Supercoppa “Ma la stagione non finisce qui…”

Leggi anche: Repubblica: “Finale Napoli-Bologna. Per la Supercoppa formazione confermata”

Leggi anche: Supercoppa: per il Napoli è una bella occasione, per il Bologna la partita della vita (Repubblica)

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Supercoppa 2025: formula, regolamento e quanto vale vincere il trofeo; Napoli, esplode la festa in città dopo la vittoria in Supercoppa: bandiere e fuochi d'artificio; La Supercoppa è del Napoli, Neres manda ko il Bologna: in città esplode la festa; Il Napoli festeggia la Supercoppa: un gruppo, un sogno, una piazza virtuale.

repubblica napoli festeggia supercoppaNapoli, esplode la festa in città dopo la vittoria in Supercoppa: bandiere e fuochi d'artificio - Perché subito dopo il triplice fischio della finale di Supercoppa, vinta dagli azzurri per 2- napoli.repubblica.it

repubblica napoli festeggia supercoppaDoppietta di Neres, La Repubblica celebra: "Supercoppa al Napoli" - L'uomo di copertina, David Neres, con una doppietta fiammante nella finale contro il Bologna ha consegnato nelle mani di Antonio Conte il secondo. tuttomercatoweb.com

repubblica napoli festeggia supercoppaFesta Napoli in Supercoppa, Neres porta in trionfo Conte: Bologna ko in finale - I campioni d'Italia contendono ai detentori della Coppa Italia l'ultimo atto delle Final Four. tuttosport.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.