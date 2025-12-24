Repubblica: Il Napoli festeggia la Supercoppa “Ma la stagione non finisce qui.”"> La trasferta araba del Napoli si chiude nel modo migliore: con la Supercoppa in bacheca e con David Neres che si prende la copertina a forza di gol. Il brasiliano, decisivo con una doppietta nella finalissima contro il Bologna e già in rete nella semifinale col Milan, ha firmato tre centri in 180 minuti, trascinando gli azzurri in una settimana perfetta: due successi netti e nessuna rete incassata. È il quadro tracciato da Marco Azzi su la Repubblica Napoli, che individua però nei vertici societari e tecnici i veri architetti del trionfo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

