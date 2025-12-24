Report risultato goal dell’AFCON 2025

2025-12-24 19:26:00 Il web non parla d’altro: Riyad Mahrez ha segnato una doppietta mentre l’Algeria ha superato il Sudan nella partita di apertura del Gruppo E della Coppa d’Africa 2025 (AFCON) a Rabat. Il cinque volte vincitore della Premier League Mahrez si è insaccato su colpo di tacco di Hicham Boudaoui dopo due minuti e ha segnato un secondo al 61? su passaggio filtrante di Mohamed Amoura. Salahedin Adil è stato espulso per il Sudan per doppia ammonizione sei minuti prima dell’intervallo, con il gol di Ibrahim Maza che ha completato le marcature su colpo di testa di Baghdad Bounedjah a cinque minuti dalla fine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il primo goal della COPPA D'AFRICA Lo ha segnato BRAHIM DIAZ. Il talento del Real Madrid, che ha giocato anche nel Milan, è nato a Malaga in Spagna ma sta giocando la Coppa d'Africa con i padroni di casa del Marocco e ha sbloccato il risultato contro l - facebook.com facebook

70’ | Goal per il Servette FC con Mraz. Risultato sul 4-2. #noibianconeri #fclugano #lug x.com