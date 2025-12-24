Report risultato goal dell’AFCON 2025

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025-12-24 19:26:00 Il web non parla d’altro: Riyad Mahrez ha segnato una doppietta mentre l’Algeria ha superato il Sudan nella partita di apertura del Gruppo E della Coppa d’Africa 2025 (AFCON) a Rabat. Il cinque volte vincitore della Premier League Mahrez si è insaccato su colpo di tacco di Hicham Boudaoui dopo due minuti e ha segnato un secondo al 61? su passaggio filtrante di Mohamed Amoura. Salahedin Adil è stato espulso per il Sudan per doppia ammonizione sei minuti prima dell’intervallo, con il gol di Ibrahim Maza che ha completato le marcature su colpo di testa di Baghdad Bounedjah a cinque minuti dalla fine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

report risultato goal dell8217afcon 2025

© Justcalcio.com - Report, risultato, goal dell’AFCON 2025

Leggi anche: Report, risultato, goal dell’AFCON 2025

Leggi anche: Report, risultato, gol dell’amichevole

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.