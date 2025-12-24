Doppio appuntamento oggi – mercoledì 24 dicembre – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi inediti trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Per Sarp arriva una svolta improvvisa: grazie all’intervento di Munir riesce a ottenere i documenti per tornare alla sua vera identità. Arif, appena tornato in libertà, si reca a prendere Nisan e Doruk a scuola, ma anche Sarp ha avuto la stessa idea e l’incontro tra i due uomini non è dei più cordiali. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntate del 24 dicembre | Video Mediaset

Leggi anche: Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntate del 1 novembre | Video Mediaset

Leggi anche: Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntate del 25 ottobre | Video Mediaset

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Emergenza siccità, dal 22 dicembre al 2 gennaio sospese le restrizioni in 11 Comuni; Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 20 dicembre | Video Mediaset; Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 22 dicembre | Video Mediaset; Replica La forza di una donna 2 in streaming puntata del 19 dicembre | Video Mediaset.

Replica La forza di una donna 2 in streaming, puntata del 23 dicembre | Video Mediaset - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it