Renzi | Il dibattito sulla manovra è durato meno di un concerto di Baglioni

ROMA – "E' aumentata la qualita' dei concerti, ma e' diminuita la quantita' del tempo dedicata alla legge di bilancio e la responsabilita' e' del governo. Il dibattito sulla manovra dura meno di un concerto di Baglioni. Vi siete divisi come una cozza". Lo ha detto il leader di Italia Viva (Iv), Matteo Renzi, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sulla manovra citando il recente concerto di Claudio Baglioni nell'Aula del Senato. "Giorgetti – ha proseguito il leader di Iv – giudica prudente una manovra che e' mediocre. Vi siete divisi come una cozza tra i sovranisti e chi voleva l'austerity.

Oggi in Aula, durante il dibattito sulla manovra, ho ribadito con chiarezza ciò che è sotto gli occhi di tutti: questa Legge di bilancio porta il Paese a sbattere. Nessuna riforma, nessuna visione, solo aumenti di tasse che colpiscono i più fragili e il ceto medio. Inta - facebook.com facebook

