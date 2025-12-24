Regione sì al bilancio Manovra da sei miliardi | Investiamo sui giovani

La Regione approva un bilancio di sei miliardi di euro, incentrato su investimenti mirati ai giovani. La manovra si distingue per equilibrio e attenzione alle esigenze di cittadini e imprese, mantenendo una gestione finanziaria sostenibile. Con scelte strategiche e responsabilità, il bilancio mira a favorire lo sviluppo e il benessere delle Marche, senza gravare sulle spalle della comunità locale.

"Un bilancio che investe sulle Marche senza pesare su cittadini e imprese, con serietà nei conti e coraggio nelle scelte in favore dei giovani". Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Andrea Putzu, sintetizza così il bilancio di previsione triennale (6,1 miliardi per il 2026, 5 miliardi per il 2027, 5 miliardi per il 2028) approvato ieri a maggioranza dall'assemblea legislativa delle Marche insieme alla legge di stabilità 2026. Tra le voci di spesa previste per il prossimo anno ci sono 30 milioni per il trasporto pubblico locale, 2,4 milioni per l'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche (Atim), 3,8 milioni per la protezione della fauna selvatica, 2,3 milioni per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali, 5,4 milioni per le comunità montane e 9,4 milioni per il sistema di protezione civile.

