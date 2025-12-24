Regione approvato il Bilancio di previsione triennale | Più soldi per Sanità e Trasporto pubblico locale
ANCONA – «Confermata la linea di governo fondata su responsabilità, programmazione e attenzione ai bisogni reali dei territori». Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e l’assessore regionale al Bilancio Francesca Pantaloni commentano il Bilancio di previsione triennale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Consiglio regionale della Calabria, approvato il bilancio di previsione della Regione
Leggi anche: Bilancio Emilia-Romagna, de Pascale: “Sanità priorità, ma sul trasporto pubblico siamo nel baratro”
Il Consiglio regionale ha approvato la Legge di Stabilità regionale 2026 e il Bilancio 2026-28; APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 DELLA REGIONE MARCHE; Regione: Bilancio di previsione 2026-2028, via libera del Consiglio regionale; Consiglio regionale della Calabria, approvato il bilancio di previsione della Regione.
Approvato il bilancio di previsione 2026/2028 della Regione Marche - “Confermata la linea di governo fondata su responsabilità, programmazione e attenzione ai bisogni reali dei territori”: così il presidente della Regione ... msn.com
Approvato il Bilancio della Regione Toscana - Dopo quattro intense giornate di lavoro e di dibattito in Aula, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato il Bilancio di previsione 2026–2028. nove.firenze.it
Opposizione Regione, con il bilancio grave passo indietro per l'Umbria - 2028 approvato dalla maggioranza rappresenta un grave passo indietro per l'Umbria. msn.com
Approvato il bilancio della Regione, raddoppiati fondi per disabilità #tuttoggi #Politica #UmbriaItaliaMondo #bilancio #consiglioregionale #evidenza #scoop #subter #super | http://ow.ly/TGk3106sf71 - facebook.com facebook
Consiglio regionale, approvato il bilancio di previsione della Regione Calabria. Polemiche sulla presidenza della commissione speciale di vigilanza. Leggi l'articolo completo: x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.