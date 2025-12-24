reggiolo furto in bar tabacchi di gratta e vinci e denaro

Reggiolo (Reggio Emilia), 24 dicembre 2025 - I carabinieri della caserma di Reggiolo indagano su un furto scoperto stamattina verso le sette in p iazza Martiri a Reggiolo, in pieno centro al paese, avvenuto alla bar tabacchi "Jolly". Secondo i primi accertamenti condotti dai militari, i ladri durante la notte si sono introdotti all’interno dell’esercizio commerciale dopo aver forzato la porta d'ingresso. Una volta dentro i ladri hanno puntato al denaro del fondo cassa e numerosi tagliandi della lotteria istantanea "Gratta e Vinci". Il danno complessivo è in corso di esatta quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Novellara per i primi accertamenti utili per avviare le indagini per il furto aggravato come ipotesi di reato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

