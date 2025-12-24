In risposta alle necessità delle famiglie in difficoltà, è stato donato all’Emporio Solidale un totale di 750 litri di latte intero a lunga conservazione. L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione tra l’Associazione San Francesco, l’Unione Artigiani e Imprese di Lodi e Conad, mira a sostenere le persone più vulnerabili in un periodo di particolare complessità per le scorte alimentari.

Un gesto concreto, pensato per rispondere a un bisogno reale. Settecentocinquanta litri di latte intero a lunga conservazione sono stati donati ieri mattina all’ Emporio Solidale grazie alla collaborazione tra Associazione San Francesco, Unione Artigiani e Imprese di Lodi e Conad, in un momento particolarmente delicato per le scorte alimentari. "Nel nostro piccolo cerchiamo di dare un aiuto mirato – ha spiegato Mauro Sangalli segretario generale dell’Unione –. Il nostro rapporto con l’Emporio solidale dura da oltre dieci anni e, anche in questo senso, abbiamo voluto dare un segnale". "Il latte è uno dei prodotti del paniere più richiesto, nutriente, di prima necessità, fondamentale soprattutto per le famiglie con bambini - ha sottolineato Simona Piolini, consigliera dell’Unione Artigiani e dell’associazione San Francesco -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Regalo per le famiglie in difficoltà. Latte intero a lunga conservazione donato all'Emporio solidale

