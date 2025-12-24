Regalo di Natale per Cesarina restituiti i soldi della truffa
A Falconara, il 24 dicembre 2025, si conclude positivamente una vicenda che aveva coinvolto Cesarina, vittima di una truffa. Dopo un inizio di dicembre difficile, le indagini condotte dall’Arma dei Carabinieri hanno permesso di recuperare i soldi sottratti, offrendo un risultato che rappresenta un vero e proprio “regalo di Natale” anticipato per la famiglia di Cesarina.
Falconara, 24 dicembre 2025 – Dopo lo spavento per quell’avvio di dicembre – il mese di festa, famiglia e socialità per eccellenza e tradizione – in salita, l’atteso lieto fine e quel “regalo di Natale” scartato con qualche giorno d’anticipo grazie all’Arma dei Carabinieri. Il papà con 7 euro sul conto e l’abbraccio con il suo salvatore: “Questo è un miracolo di Natale, grazie” Cesarina raggirata da un truffatore in trasferta. Protagonista la signora Cesarina, 86 anni, residente a San Costanzo, che era stata raggirata da un truffatore in trasferta (con le “solite” e consolidate modalità), cui è stato restituito il maltolto dai militari della Tenenza di Falconara Marittima guidati dal maresciallo Andrea Ventresca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
