Regalo di Natale per 13enne del Brindisino | torna a casa dopo intervento record alla colonna

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 BRINDISI - Nell’unità operativa di Chirurgia vertebrale al Policlinico di Bari operato un tredicenne del Brindisino per una scoliosi di 117 gradi grazie a un percorso clinico di chirurgia ad alta specializzazione che unisce competenza e umanità. Le candeline del suo 13esimo compleanno Francesco. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Regalo di Natale per 13enne del Brindisino: torna a casa dopo intervento record alla colonna; Il regalo più grande è essere al servizio degli altri; Nel carcere di Brindisi il Natale è arrivato in anticipo: famiglie riunite.

Regalo di Natale per 13enne del Brindisino: torna a casa dopo intervento record alla colonna - Operato nell'unità operativa di Chirurgia vertebrale al Policlinico di Bari per una scoliosi di 117 gradi grazie a un percorso clinico di chirurgia ad alta specializzazione che unisce competenza e umanità.

