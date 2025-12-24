Regalo di Natale dal SuperEnalotto a Reggio Calabria | centrato un 5 da 39 mila euro
La Calabria festeggia grazie al SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 23 dicembre, come riferisce Agipronews, a Reggio Calabria è stato centrato un “5” da 39.811,06 euro. La vincita è stata registrata presso la rivendita tabacchi Condemi, situata in corso Garibaldi 346.L’ultimo “6”, del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
