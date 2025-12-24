Regali sotto l’albero in aumento | li farà l’81%

Aumenta la percentuale di chi quest’anno farà i regali di Natale: l’81,5%, l’1,6% in più rispetto al 2024. È il dato principale che emerge da un’indagine sui consumi di Natale 2025 realizzata da Confcommercio in collaborazione con Format Research che interessa anche il Cesenate. "A fare di più i regali - informa il direttore Confcommercio cesenate Giorgio Piastra - saranno le donne, gli over 55 mentre tra i doni che andranno fatti troviamo prodotti enogastronomici, vini e liquori (li sceglierà il 19,7%), prodotti per la cura della persona e trattamenti di bellezza (15,2%), capi di abbigliamento, calzature e articoli sportivi (13,2%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

