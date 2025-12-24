Regali last minute l’ultima corsa I ritardatari tra ansia e indecisione | Arrivo sempre il giorno prima
Nel periodo natalizio, la ricerca di regali last minute può generare tensione tra chi ha già tutto pronto e chi si trova ancora alla ricerca dell’ultimo pensiero. Tra vetrine illuminate e centri affollati, il tempo stringe e le scelte si fanno più rapide. In questa fase, la pianificazione dell’ultimo minuto richiede attenzione e calma, per trovare con serenità il dono giusto senza dover rincorrere l’ultimo momento.
Si entra nel vivo della corsa natalizia e, tra vetrine illuminate e centro affollato, c’è chi il regalo lo ha già incartato e chi, invece, lo deve ancora comprare. Quando il calendario segna 23 o 24 dicembre trovare il regalo giusto diventa una sfida. Proprio così si muovo Giovanna Amedei e Daria Bonfieni che ammettono di trovarsi spesso a fare acquisti all’ultimo. "Quando succede l’ansia si sente eccome", racconta Giovanna. La strategia, però, è semplice: "Si cerca qualcosa tra l’utile e il divertente, a seconda della persona". Il budget resta contenuto, sui 20-30 euro a regalo, mentre per i familiari, sottolinea Daria "I soldi sono sempre apprezzati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
