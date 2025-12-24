Referendum Giustizia il costituzionalista Grosso per il No | Governo vuole mettere in riga i magistrati

Enrico Grosso, presidente del comitato per il No promosso dall'Associazione nazionale magistrati, esprime perplessità sulla riforma della giustizia proposta dal governo Meloni. Secondo il costituzionalista, le modifiche potrebbero mirare a influenzare l’indipendenza dei magistrati, sollevando dubbi sulla loro autonomia. Questa posizione si inserisce nel dibattito sul referendum, che riguarda le future modalità di funzionamento del sistema giudiziario italiano.

Enrico Grosso è il presidente del comitato per il No lanciato dall'Anm (Associazione nazionale magistrati) per il referendum sulla riforma della giustizia del governo Meloni. Grosso ha detto a Fanpage.it di aver sottoscritto la nuova raccolta firme per il referendum, che potrebbe allungare i tempi del voto, e ha spiegato le ragioni del No. 🔗 Leggi su Fanpage.it

