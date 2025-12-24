Record storico per l’oro | colpa dello scontro Usa-Venezuela

L’oro ha superato i 4.500 dollari l’oncia, toccando un nuovo record storico. È “colpa” delle tensioni tra Stati Uniti e Venezuela. A pesare anche le attese di un nuovo taglio dei tassi Usa. Il rialzo su base annua per l’oro è stato quasi del 70 per cento. L’argento, invece, si è stabilizzato a 71,95 dollari l’oncia con un progresso del 150 per cento. Si tratta per entrambi del maggior rialzo annuo dal 1979. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Scontro Usa-Venezuela su "furto" nave

La Nobel Machado attacca Maduro per le tensioni con gli Usa: "Tutto ciò che vediamo in Venezuela è colpa sua"

Mai così tanti, mai così connessi. Il #FVG vola: record storico per @AEROPORTOTRS che chiude il 2025 con oltre 1,6 milioni di passeggeri. È il dato migliore di sempre con una crescita del +25% rispetto all'anno scorso e più del doppio (+110%) rispetto x.com

