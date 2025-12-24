Record di 200 multe in Ztl conto da 34mila euro | azienda costretta a rateizzare

Un'azienda di Rimini si trova a dover affrontare un importo di circa 34.000 euro per quasi 200 multe ricevute nella Zona a traffico limitato di Rimini Nord negli ultimi due anni. La situazione evidenzia le difficoltà di gestione delle restrizioni di traffico e le conseguenze economiche per le attività commerciali. La società ha scelto di rateizzare il pagamento, cercando di gestire al meglio questa complessa situazione.

Rimini, 24 dicembre 2025 – Se non è il record, poco ci manca. Quasi 200 multe in due anni, tutte prese nella Zona a traffico limitato di Rimini nord. Tante ne ha collezionate un’azienda riminese, che lavora nella logistica. Una quantità enorme di verbali mai pagati. Fino a quando i nodi sono venuti al pettine, e il titolare della società ha chiesto e ottenuto dal Comune di rateizzare il pagamento delle sanzioni. Il papà con 7 euro sul conto e l’abbraccio con il suo salvatore: “Questo è un miracolo di Natale, grazie” L’azienda impiegherà 3 anni per pagare le multe. L’azienda impiegherà tre anni per saldare il conto con Palazzo Garampi, visto che deve versare la bellezza di 34. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

