recanatese savini in bilico ipotesi pagliari

La sconfitta di Fossombrone, grave per la classifica ma soprattutto per le modalità con la quale è maturata, non poteva non provocare molteplici mal di pancia anche ai piani alti dell’organigramma dirigenziale della Recanatese. Si chiedeva una prova all’insegna della grinta e della determinazione ed invece si è vista una squadra molle, quasi arrendevole, e che non ha saputo reagire adeguatamente al gol rivelatosi decisivo, giunto nel primo tempo. Quei segnali confortanti visti nell’ultimo mese sono stati clamorosamente smentiti anche in modo inaspettato, visto che stavolta tutte le congiunture erano favorevoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

