Reagisce alla rapina ristoratore ferito a colpi di pistola in centro a Napoli
Un 28enne dello Sri Lanka è stato ferito alla coscia da un gruppo di rapinatori nella serata del 23 dicembre in piazza Cavour, a Napoli; indaga la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
