Reagisce alla rapina ristoratore ferito a colpi di pistola in centro a Napoli

Reagisce alla rapina, 13enne picchiato da branco di ragazzini: ricoverato in ospedale a Napoli - Si sarebbe rifiutato di consegnare lo smartphone ad un suo coetaneo e questo avrebbe determinato la ritorsione: sarebbe stato raggiunto da un gruppo di giovanissimi che lo avrebbero pestato, ... fanpage.it

Oggi resto sbalordito dopo aver letto una notizia. Un gioielliere rapinato e aggredito reagisce durante la rapina. Oggi è condannato in appello a 14 anni di carcere. I giudici hanno stabilito che non si trattava di legittima difesa. Ma davvero possiamo pretendere - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.