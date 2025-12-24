Reagisce alla rapina ristoratore ferito a colpi di pistola in centro a Napoli

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 28enne dello Sri Lanka è stato ferito alla coscia da un gruppo di rapinatori nella serata del 23 dicembre in piazza Cavour, a Napoli; indaga la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

