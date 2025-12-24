Re Carlo chi ci sarà davvero al pranzo di Natale tra abbandoni e mancati inviti

Il pranzo di Natale della Famiglia Reale britannica si svolge tradizionalmente a Sandringham, un momento di riunione e continuità. Quest’anno, tra assenze e mancate partecipazioni, si riflette sui cambiamenti interni alla monarchia. In questo articolo analizzeremo chi sarà presente e quali sono le novità di questa celebrazione, mantenendo un approccio obiettivo e rispettoso delle tradizioni che accompagnano questa importante festività.

Tre giorni di celebrazioni, una cornice immutabile cara alla Regina Elisabetta com'è quella di Sandringham e una tradizione che, anno dopo anno, si adatta ai cambiamenti della Famiglia Reale. Il Natale di Re Carlo III, però, non sarà affollato come in passato. Tra assenze eccellenti, scelte personali e nuovi innesti, la lista degli invitati – circa 39 persone – racconta molto più di un semplice pranzo di festa. Chi non ci sarà al pranzo di Natale di Re Carlo. Le esclusioni più clamorose restano quelle dell'ormai ex Principe Andrea e della ex moglie ma da tempo compagna Sarah Ferguson. Dopo le rivelazioni sui legami con Jeffrey Epstein e le successive polemiche legate ai rapporti di Andrea con la presunta spia cinese Yang Tengbo, il messaggio da Buckingham Palace è stato netto: niente Sandringham.

