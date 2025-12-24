Re Carlo | atteso oggi il suo discorso da Westminster Abbey

24 dic 2025

Alle 18 (ora locale) è atteso nelle tv londinesi il discorso di re Carlo III, registrato a Westminster Abbey, per ricordare gli 80 anni della fine della Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

re carlo atteso oggi il suo discorso da westminster abbey

© Ildifforme.it - Re Carlo: atteso oggi il suo discorso da Westminster Abbey

