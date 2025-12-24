Re Carlo | atteso oggi il suo discorso da Westminster Abbey
Alle 18 (ora locale) è atteso nelle tv londinesi il discorso di re Carlo III, registrato a Westminster Abbey, per ricordare gli 80 anni della fine della Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Re Carlo si prepara al Natale e brinda con la birra - Re Carlo scende tra la gente e inaugura un nuovo birrificio a Londra: con l’occasione si improvvisa mastro birraio e spilla la pinta “perfetta”. dilei.it
Re Carlo, chi ci sarà davvero al pranzo di Natale, tra abbandoni e mancati inviti - Re Carlo raduna la famiglia a Sandringham: 39 volti intorno alla sua tavola ma sono troppe le assenze che pesano, a cominciare da quella di Andrea ... dilei.it
Re Carlo III dà una buona notizia sulla sua battaglia contro il cancro: «Grazie alla diagnosi precoce, potrò ridurre le cure il prossimo anno» - In un videomessaggio senza precedenti, re Carlo, 77 anni, ha annunciato che il suo programma di cure potrà essere ridotto in modo significativo nel corso del nuovo anno. vanityfair.it
