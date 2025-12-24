Alle 18 (ora locale) è atteso nelle tv londinesi il discorso di re Carlo III, registrato a Westminster Abbey, per ricordare gli 80 anni della fine della Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Re Carlo: atteso oggi il suo discorso da Westminster Abbey

Leggi anche: A Westminster Abbey i canti Natale voluti da Kate: “Festa dell’amore”

Leggi anche: Che tempo che fa, ospiti di oggi: atteso Carlo Verdone

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

“Il suo ultimo Natale”. I dubbi e le speranze per il futuro di Carlo III; La nipote di Re Carlo III Louise Windsor seduta per terra sul treno: la foto è virale; Il principe Harry potrebbe portare Archie e Lilibet dal nonno nel 2026: la scorta e i desideri di re Carlo III; Il rifiuto di Camilla di perdonare Harry persiste anche dopo l’emozionante incontro del principe con re Carlo.

Re Carlo si prepara al Natale e brinda con la birra - Re Carlo scende tra la gente e inaugura un nuovo birrificio a Londra: con l’occasione si improvvisa mastro birraio e spilla la pinta “perfetta”. dilei.it