Rbr, il sogno di Natale.

di Loriano Zannoni La festa, gli auguri, le celebrazioni per un momento splendido della squadra e il derby con la Virtus. È Natale e non c’è momento migliore per sognare, anche perché le possibilità sono concrete. Va detto, la Rinascita in questo momento è la squadra con la striscia aperta più lunga in A2, a parte Torino. Quella più in forma tra le big. La qualificazione alla Final Four di Coppa Italia può arrivare con una vittoria domenica con Pistoia, il primo posto è distante solo due punti e i playoff, al momento, accoglierebbero la Dole tra le prime teste di serie. Rimini c’è, lotta per i massimi obbiettivi e allora anche il presidente Paolo Maggioli, in occasione della festa degli auguri del club biancorosso, si sbilancia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

