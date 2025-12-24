Rapolano Terme, piscina rinnovata.

Recentemente, la piscina comunale di Rapolano Terme ha concluso un intervento di riqualificazione e ristrutturazione, volto a migliorarne l’accoglienza, la funzionalità e l’aspetto estetico. Questi lavori hanno permesso di aggiornare le strutture, offrendo ai visitatori un ambiente più moderno e confortevole, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e praticità. La piscina rinnovata si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio comunale e del benessere dei cittadini.

Sono stati inaugurati nei giorni scorsi gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione che hanno reso più accogliente, funzionale e moderna la piscina comunale di Rapolano Terme. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Alessandro Starnini insieme alla giunta comunale, alle aziende e ai professionisti che hanno realizzato progetto e lavori. I lavori sono stati portati avanti in due fasi: la prima ha portato al rifacimento del tetto e alla realizzazione di un impianto solare termico a servizio della palestra con un investimento di 400mila euro, sostenuto da 200mila euro in arrivo dalla Regione Toscana e 200mila euro dal conto termico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

