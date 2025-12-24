Rai 2 vola grazie allo sci | seconda piazza!

Rai 2 si conferma seconda nel segmento grazie alla copertura dello sci, con particolare attenzione alla Coppa del Mondo e alle Olimpiadi Invernali 2026, in programma dal 6 febbraio. Nella rubrica

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Coppa del Mondo di sci) Le Olimpiadi Invernali 2026, che partiranno il prossimo 6 febbraio, stanno già trainando anche i palinsesti tv, e non solo con le gare della stagione sciistica. Per esempio, sabato pomeriggio su Rai 1, all’interno della maratona Telethon, la presentazione delle medaglie che saranno utilizzate ai Giochi ha coinvolto oltre 1 milione di spettatori con l’11% di share mentre domenica lo storico format Melaverde su Canale 5, con ampio spazio per la Val di Fiemme e la pista olimpionica di salto con gli, ha sfiorato il 20%. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

