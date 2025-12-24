Ragazzo rapinato dai maranza in corso Buenos Aires convalidato l’arresto del ventenne della banda | Ha capacità criminali elevatissime

Milano, 24 dicembre 2025 – Ha dimostrato di avere "una capacità criminale elevatissima" e quindi deve restare in cella il ventenne, accusato, con due amici e una ragazza minorenni, di aver aggredito e rapinato, un 15enne che, domenica sera, si trovava nella zona di Corso Buenos Aires, a Milano. La baby gang, in una ventina di minuti di violenze e botte, si è fatta consegnare il giubbotto, le scarpe e il cellulare e ha cercato di ottenere dai genitori della vittima, dietro minacce di morte nei confronti del loro figlio, la ricarica di 100 euro della carta prepagata. Interrogati per tre ore i minorenni della baby gang. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

