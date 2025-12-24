Ragazzo rapinato a Milano convalidato l’arresto per i tre minorenni Carcere anche per il 20enne | Capacità criminale elevatissima

LA VIOLENZA. Restano in carcere i tre minorenni che hanno rapinato e sequestrato un 15enne in corso Buenos Aires a Milano. In carcere anche l’unico del gruppo maggiorenne. Tutti e quattro sono residenti nella Bergamasca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Ragazzo rapinato a Milano, convalidato l’arresto per i tre minorenni. Carcere anche per il 20enne: «Capacità criminale elevatissima» Leggi anche: Ragazzo rapinato a Milano, convalidato l’arresto del 20enne: ha capacità criminali elevatissime Leggi anche: Ragazzino rapinato da baby gang, in carcere il 20enne: "Capacità criminale elevatissima" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. A Milano 15enne minacciato, spogliato e costretto a prelevare dal bancomat senza vestiti: 4 arresti; Ragazzo rapinato a Milano, i tre minorenni restano in carcere; Minorenne pestato per strappargli la collana d’oro al collo: il raid della banda dei quattro; 'Casa ai lavoratori', consegnati i primi appartamenti. Ragazzo rapinato a Milano, convalidato l’arresto per i tre minorenni. Carcere anche per il 20enne: «Capacità criminale elevatissima» - Restano in carcere i tre minorenni il 20enne che hanno rapinato e sequestrato un 15enne a Milano. ecodibergamo.it

