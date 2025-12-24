Ragazzo rapinato a Milano convalidato l’arresto del 20enne | ha capacità criminali elevatissime

Milano, 24 dicembre 2025 – Ha dimostrato di avere "una capacità criminale elevatissima" e quindi deve restare in cella il 20enne, accusato, con due amici e una ragazza minorenni, di aver aggredito e rapinato, un 15enne che, domenica sera, si trovava nella zona di Corso Buenos Aires, a Milano. La baby gang, in una ventina di minuti di violenze e botte, si è fatta consegnare il giubbotto, le scarpe e il cellulare e ha cercato di ottenere dai genitori della vittima, dietro minacce di morte nei confronti del loro figlio, la ricarica di 100 euro della carta prepagata. Interrogati per tre ore i minorenni della baby gang. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ragazzo rapinato a Milano, convalidato l’arresto del 20enne: ha capacità criminali elevatissime Leggi anche: Milano, al capo della gang che ha picchiato e rapinato il 15enne convalidato il carcere. «Ha una capacità criminale elevatissima» Leggi anche: Milano, antisemitismo: convalidato l’arresto dell’uomo che ieri ha aggredito dei turisti ebrei La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. A Milano 15enne minacciato, spogliato e costretto a prelevare dal bancomat senza vestiti: 4 arresti; 'Casa ai lavoratori', consegnati i primi appartamenti. Ragazzo rapinato a Milano, il ventenne arrestato ha 'capacità criminali elevatissime' - Il gip dispone il carcere ma non riconosce il sequestro di persona. ansa.it

Quindicenne ostaggio della baby gang, spogliato, minacciato e rapinato in corso Buenos Aires a Milano: così il padre è riuscito a salvare il ragazzo grazie al cellulare - Ricattato al telefono dal branco dopo che gli avevano sequestrato il figlio, l’uomo ha allertato subito i carabinieri: in quattro sono stati arrestati. ilgiorno.it

Ragazzo di 15 anni spogliato e rapinato a Milano, le minacce al padre: “Se non ci dai 100 euro, lo uccidiamo” - Un 15enne è stato sequestrato e rapinato da una baby gang in corso Buenos Aires a Milano la sera del 21 dicembre ... fanpage.it

La madre del ragazzo rapinato in corso Buenos Aires: «Così Milano ha voltato lo sguardo». Il figlio sequestrato e lasciato scalzo al freddo, l’appello: «Non servono eroi, basta non girarsi dall’altra parte e chiamare il 112. La gente chiede sicurezza e invoca la g - facebook.com facebook

L’intervento dei militari è scattato dopo la denuncia della madre di un ragazzo rapinato; il conducente dell’auto, di origine albanese, è stato colpito a una spalla ed è ora in ospedale in stato di arresto #Nazionale x.com

