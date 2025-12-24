Ragazzino rapinato da baby gang in carcere il 20enne | Capacità criminale elevatissima

“Capacità criminale elevatissima”. Così scrive il gip del tribunale di Milano, Tommaso Perna, nel provvedimento di convalida del fermo del 20enne tunisino che domenica 21 dicembre, insieme a tre amici minorenni - tra cui una 15enne -, ha rapinato e tentato di estorcere denaro a un ragazzino di 15. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Milano, al capo della gang che ha picchiato e rapinato il 15enne convalidato il carcere. «Ha una capacità criminale elevatissima» Leggi anche: 15enne rapinato a Milano, resta in carcere il maggiorenne del gruppo: “Capacità criminale elevatissima” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Ragazzino rapinato e rapito per un'ora da una baby gang a Milano: salvo grazie a una chiamata del papà; Milano, 15enne rapinato dalla baby gang, la chiamata al padre: «Carica subito 100 euro altrimenti uccidiamo tuo figlio»; Milano, 15enne rapito da una baby gang in corso Buenos Aires: mezzo nudo, costretto a chiamare il padre per ricaricare la carta di credito; Otto ragazzini rapinati in poche ore dalle baby gang: arrestato un 19enne. Otto ragazzini rapinati in poche ore dalle baby gang: arrestato un 19enne - Due raid venerdì mattina alla stazione Teb, uno giovedì in via Bianzana: vittime studenti minacciati con spray urticante ... ecodibergamo.it

