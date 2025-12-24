Ragazzi e generazioni mature. Un libretto da duecento copie.

“Estate gentile” è un piccolo libretto, realizzato in sole duecento copie, che nasce dall’esperienza di Davide, 17 anni, studente di quarta superiore. Attraverso il suo racconto, si evidenzia come l’attenzione e il supporto alle persone siano valori fondamentali, indipendentemente dall’età. Questa iniziativa vuole invitare ragazzi e adulti a riflettere sull’importanza di aiutare gli altri, promuovendo un atteggiamento di solidarietà e sensibilità condivisa.

"Ho conosciuto “Estate gentile“ grazie a mia mamma e ho capito l’importanza di aiutare le persone". Davide ha 17 anni, frequenta la quarta superiore. "Sono entrato in contatto con un uomo di 84 anni che aveva subìto un lutto, poi varie traversie lavorative in passato lo avevano reso ansioso. Tuttavia è riuscito a trovare tranquillità, dedicandosi a un’attività che lo faceva stare bene: il nonno vigile". “Estate gentile“, progetto fra Comune di Legnano e Auser Ticino Olona, ha fatto incontrare giovani e generazioni mature. Nell’estate 2025 sono stati 127 gli anziani seguiti, 62 dei quali monitorati ogni giorno, in prevalenza donne fra i 75 e i 95 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

