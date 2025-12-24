Il mondo è in festa: è nato. Ma è nato chi? Bè, meglio non dirlo troppo forte, meglio sussurrarlo con un filo di voce, per non offendere nessuno. Come a Reggio Emilia, dove l'istituto San Giovanni Bosco ha cancellato la parola Gesù dalla canzoncina di Natale. I bambini hanno festeggiato lo stesso, ma senza sapere bene perché. In quella scuola è nato Mister X. Fatti come questo si ripetono a ogni Natale (e non solo). Presepi al bando, crocifissi rimossi, canzoni edulcorate, abitudini alimentari piegate a un conformismo insapore senza identità. La flagellazione che l'Occidente ha scelto di infliggersi prevede la rimozione delle proprie radici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

