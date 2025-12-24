Un flash mob pro Ucraina all’università Federico II di Napoli finisce tra urla e spintoni. Tutto previsto dal leader Hallissey, che poi denuncia violenze e censure. Una brutta pagina dopo lo scandalo tessere. Matteo Hallissey, fino all’altro ieri, aveva la fortuna di essere un perfetto sconosciuto. Presidente dei Radicali italiani e +Europa, 22 anni, da qualche ora è diventato finalmente famoso: merito di un’azione che possiamo tranquillamente definire di purissima provocazione, messa in atto (o meglio in scena, perché di sceneggiata si tratta) a Napoli, nelle aule del dipartimento di filosofia dell’università Federico II. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Radicali italiani all’ultima spiaggia: resta soltanto la rissa con l’Anpi

Il 22 dicembre, all’Università Federico II, durante il seminario “Russofilia, Russofobia, Verità” organizzato da ANPI Napoli Orientale, un gruppo di studenti dell'ateneo e attivisti di ORA!, Radicali Italiani, +Europa, Azione, Liberi Oltre, e della comunità ucraina è st - facebook.com facebook

Caro Presidente, di +Europa e di Radicali Italiani, questa tua e vostra meritoria iniziativa di ieri ad un evento dell’ANPI dentro l’Università ha messo in luce in modo plastico due cose: la prima è che in Italia più che altrove Putin ha molte quinte colonne che spo x.com