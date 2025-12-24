Radicali italiani all’ultima spiaggia | resta soltanto la rissa con l’Anpi

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un flash mob pro Ucraina all’università Federico II di Napoli finisce tra urla e spintoni. Tutto previsto dal leader Hallissey, che poi denuncia violenze e censure. Una brutta pagina dopo lo scandalo tessere. Matteo Hallissey, fino all’altro ieri, aveva la fortuna di essere un perfetto sconosciuto. Presidente dei Radicali italiani e +Europa, 22 anni, da qualche ora è diventato finalmente famoso: merito di un’azione che possiamo tranquillamente definire di purissima provocazione, messa in atto (o meglio in scena, perché di sceneggiata si tratta) a Napoli, nelle aule del dipartimento di filosofia dell’università Federico II. 🔗 Leggi su Laverita.info

radicali italiani all8217ultima spiaggia resta soltanto la rissa con l8217anpi

© Laverita.info - Radicali italiani all’ultima spiaggia: resta soltanto la rissa con l’Anpi

Leggi anche: I filorussi dell'Anpi aggrediscono i Radicali pro Ucraina a convegno filorusso

Leggi anche: Flash mob pro Ucraina finisce in rissa al convegno Anpi con Di Battista e D'Orsi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Rimuove il cartello “spiaggia privata” ma viene aggredito. La denuncia del segretario di +Europa - Aggredito per aver liberato il bagnasciuga da cartelli che impedivano ai cittadini di attraversare liberamente la spiaggia. gamberorosso.it

Aggredito il presidente di +Europa e Radicali: aveva rimosso il cartello "Spiaggia privata" - Il presidente di +Europa e Radicali Matteo Hallissey è stato aggredito in spiaggia a Lavinio (Roma) dal bagnino e da alcuni soci di uno stabilimento balneare dopo aver divelto il cartello con scritto ... repubblica.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.