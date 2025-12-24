Una significativa operazione di rinnovo nel settore della raccolta rifiuti si prepara a cambiare il panorama locale. Con un investimento di 2 milioni di euro nel 2026 e l’introduzione di 50 nuovi mezzi, i Comuni approvano il bilancio di Cem, il gestore territoriale. Questa iniziativa mira a migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei servizi di raccolta, segnando un passo importante nel processo di modernizzazione del sistema di gestione dei rifiuti.

Investimenti per 2 milioni nel 2026 e rinnovo mezzi, altri 50 in arrivo, nuova rivoluzione rifiuti alle porte, i Comuni approvano il bilancio di Cem, gestore della partita sul territorio. Una fine d’anno che guarda al futuro per l’azienda pubblica, dopo aver incassato i risultati degli ultimi 12 mesi. Crescita è la parola d’ordine, anche di Ecuosacco, il sacco rosso che ha segnato un punto di svolta nelle performane della differenziata, piazzando stabilmente sul podio dei ricicloni le città dell’hinterland che si affidano alla società. All’assemblea è emerso il trend di costante sviluppo e l’ingresso nella raccolta dell’immondizia di altri sei Comuni che si aggiungono ai 54 già passati al nuovo corso negli ultimi 11 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raccolta rifiuti, rivoluzione in vista. Due milioni e 50 mezzi nuovi

