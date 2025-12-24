Raccolta di firme per il Pronto Soccorso

Il Comitato Urbino Salute ha avviato una raccolta firme per richiedere un miglioramento del Pronto Soccorso dell'ospedale di Urbino. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'Azienda Sanitaria Territoriale e le amministrazioni comunali sulle esigenze del servizio, auspicando interventi che garantiscano maggiore efficacia e sicurezza per i cittadini. La partecipazione della comunità è fondamentale per sostenere questa richiesta di attenzione e miglioramento.

Il Comitato Urbino salute ha lanciato una raccolta firme per sensibilizzare l'Ast e le amministrazioni comunali, per quanto di loro competenza, a migliorare la situazione del Pronto soccorso dell'ospedale di Urbino. Un miglioramento che dovrebbe essere "urgente" e andare in cinque direzioni: concludere rapidamente il reclutamento del personale medico per il reparto; attivare tutti gli incentivi possibili per favorire permanenza e residenzialità del personale; garantire la massima continuità possibile dei sanitari; rafforzare il dialogo con il Comitato di partecipazione aziendale, in vista del rinnovo della rappresentanza nel 2026, promuovendo incontri periodici con le associazioni dei cittadini; collaborare in modo unitario e responsabile, con l'obiettivo di garantire una sanità pubblica equa, sicura e di qualità.

