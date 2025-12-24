Rabiot | Scudetto? Dobbiamo far capire quanto è bello vincere ai nostri compagni
Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha concesso una lunga intervista ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Ibrahimovic lancia il Milan: «Dobbiamo credere allo Scudetto. Allegri? Il primo trofeo gliel’ho fatto vincere io. Rabiot doveva venire un anno fa. Su Modric e il mio ruolo…»
Leggi anche: Rabiot: “Club, gruppo, staff tecnico: al Milan c’è tutto per vincere. Ma per farlo dobbiamo …”
Adrien Rabiot sogna lo scudetto col Milan! Il francese svela il sacrificio che sarebbe disposto a fare per vincere; Rabiot: Il fallo su Politano non era da rosso! Dispiace per la sconfitta, dobbiamo crescere; Napoli-Milan parla Rabiot | Dobbiamo ritrovare compattezza e solidità La stagione è lunga.
Rabiot: "Maignan insostituibile, Leao è cambiato. Se vinciamo lo scudetto mi faccio un tatuaggio" - "Secondo me avremmo potuto fare qualche punto in più, ne abbiamo lasciati un po’ per strada". msn.com
Rabiot a Sky: "Leao è cambiato, tutti vogliamo che Maignan resti al Milan. Scudetto? Non è impossibile" - Ecco le sue parole: Sulla prima parte di stagione del Milan: "Qui mi sono trovato bene subito: abbiamo fatto finora un ... msn.com
Rabiot carica il Milan: «La Champions non mi basta: voglio lo scudetto e sono pronto per il tatuaggio. Allegri mi capisce anche senza parlare» - Il centrocampista ha parlato ai microfoni di Sky Sport: «Il mio sogno è fare di tutto per vincere quest'anno. msn.com
Parla #Rabiot #Allegri, scudetto e futuro di #Maignan x.com
MILAN, CHE MEDIA PUNTI CON LORO DUE Con #Modric e #Rabiot in campo il #Milan ha una media punti di 2,71 a incontro, conquistando 19 punti in sette partite, dati da scudetto Il rendimento cala a 1,71 punti ad incontro e 12 punti in sette partite, qua - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.