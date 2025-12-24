Rabiot l’ambizione non manca | Scudetto? Puntiamo più in alto
Inter News 24 Rabiot sullo scudetto: il centrocampista francese spiega obiettivi e mentalità: la voglia è quella di competere fino in fondo. Nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport, Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha analizzato il momento della stagione e le ambizioni rossonere in chiave scudetto. Il francese, forte di una lunga esperienza internazionale e di diversi successi in carriera, ha sottolineato come l’obiettivo fissato dal club resti il piazzamento tra le prime quattro, ma senza rinunciare a guardare più in alto. Rabiot ha rimarcato le difficoltà di un campionato lungo e complesso come la Serie A, evidenziando però la necessità di mantenere sempre alta l’asticella. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: CM.com – Rabiot esclude la Juventus dalla corsa Scudetto: “Le manca l’alchimia, ha meno qualità di Inter e Napoli”
Leggi anche: Milan, Rabiot: “Mi manca il campo. Più tempo per recuperare per un motivo. Se ci sono, siamo più forti”
Milan, Rabiot fa sognare i tifosi: “Vogliamo lo Scudetto”, poi su Allegri, Leao e Maignan! - Adrien Rabiot, in una lunga intervista rilasciata a ’Sky Sport’, ha parlato della stagione del Milan: dal sogno scudetto al lavoro di Allegri. spaziomilan.it
Rabiot a Sky: "Leao è cambiato, tutti vogliamo che Maignan resti al Milan. Scudetto? Non è impossibile" - Ecco le sue parole: Sulla prima parte di stagione del Milan: "Qui mi sono trovato bene subito: abbiamo fatto finora un ... msn.com
Milan, Rabiot: “Contro il Napoli partita Scudetto? È presto. Allegri un allenatore bravo” - Un’accoglienza da fuoriclasse per Adrien Rabiot, che nel pomeriggio di oggi – giovedì 25 settembre – si è presentato al Milan Store di via Dante per ricevere i saluti del popolo rossonero. gianlucadimarzio.com
Rabiot senza peli sulla lingua Dal sogno #Scudetto alla crescita di #Leao Poi il messaggio chiaro a #Maignan Leadership, ambizione e senso di appartenenza. Il francese parla da uomo–spogliatoio. Scopri tutte le sue parole Link nel primo comm x.com
Parla Rabiot Allegri, scudetto e futuro di Maignan - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.