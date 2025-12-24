Rabiot l’ambizione non manca | Scudetto? Puntiamo più in alto

Inter News 24 Rabiot sullo scudetto: il centrocampista francese spiega obiettivi e mentalità: la voglia è quella di competere fino in fondo. Nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport, Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha analizzato il momento della stagione e le ambizioni rossonere in chiave scudetto. Il francese, forte di una lunga esperienza internazionale e di diversi successi in carriera, ha sottolineato come l’obiettivo fissato dal club resti il piazzamento tra le prime quattro, ma senza rinunciare a guardare più in alto. Rabiot ha rimarcato le difficoltà di un campionato lungo e complesso come la Serie A, evidenziando però la necessità di mantenere sempre alta l’asticella. 🔗 Leggi su Internews24.com

