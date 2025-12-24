Questa scuola ripudia la guerra aumenta il numero di istituti con la scritta di Emergency

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Questa scuola ripudia la guerra”. E’ la scritta che campeggia da ieri davanti all’entrata dell’Iti di via Pontegradella. Nell’ultimo collegio docenti di dicembre, infatti, anche l’Istituto tecnico-professionale di Ferrara si è espresso a sostegno della campagna ‘Ripudia’, lanciata da Emergency. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Leggi anche: Emergency e Scuole Gino Strada insieme contro la guerra con "La Grande Utopia"

Leggi anche: Al Sereno Regis l’azione non violenta della Flotilla: “Così si ripudia la guerra” 

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

scuola ripudia guerra aumentaCostituzione Italiana, Articolo 11: anche l'Istituto Copernico-Carpeggiani ripudia la guerra - "Questa scuola ripudia la guerra" è la scritta che campeggia da ieri (22 dicembre 2025) davanti all'entrata dell'ITI di via Pontegradella. cronacacomune.it

«Per una scuola smilitarizzata» - non le ipertecnologiche Lim multimediali della scuola 2. ilmanifesto.it

Massimo Giannini: la scuola che non ripudia la guerra - Caro professore, in quest’epoca di Guerra Mondiale a pezzi, per citare papa Francesco, Gino Strada fa paura anche da morto. repubblica.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.