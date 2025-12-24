Questa scuola ripudia la guerra aumenta il numero di istituti con la scritta di Emergency
“Questa scuola ripudia la guerra”. E’ la scritta che campeggia da ieri davanti all’entrata dell’Iti di via Pontegradella. Nell’ultimo collegio docenti di dicembre, infatti, anche l’Istituto tecnico-professionale di Ferrara si è espresso a sostegno della campagna ‘Ripudia’, lanciata da Emergency. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Costituzione Italiana, Articolo 11: anche l'Istituto Copernico-Carpeggiani ripudia la guerra - "Questa scuola ripudia la guerra" è la scritta che campeggia da ieri (22 dicembre 2025) davanti all'entrata dell'ITI di via Pontegradella. cronacacomune.it
