Quell’unità sindacale di cui l’Italia ha bisogno La riflessione di Polillo

Il 2025 passerà alla storia come l’anno della definitiva rottura dell’unità sindacale. Difficile prevedere se si potrà ricomporre. Per il momento non resta che constatare come si sia tornati indietro di quasi 80 anni. A quel 1948 che segnò la fine di un’unità conquistata a caro prezzo: nel fuoco e nel sangue della Resistenza italiana. Allora furono, soprattutto, ragioni di carattere internazionale a determinare quell’esito infausto. Oggi invece è il mito dell’antagonismo, della “rivolta sociale”, a farla da padrone. E a dividere quello che, invece, dovrebbe essere unito. In quegli anni era stato l’avvio della “guerra fredda”. 🔗 Leggi su Formiche.net

