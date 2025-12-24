Quello che Salvini fa finta di non leggere

Il comunicato del Consiglio europeo del 18 dicembre scorso è stato interpretato in modo diverso da vari attori politici. Matteo Salvini e altri sovranisti sostengono versioni distorte di quanto scritto, creando confusione tra l’opinione pubblica. In questa analisi, chiariremo i contenuti reali del documento, evidenziando le differenze tra le interpretazioni e i fatti, per offrire una lettura obiettiva e trasparente della questione.

Caro Matteo Salvini, proviamo a spiegarlo senza giri di parole. Il comunicato del Consiglio europeo del 18 dicembre scorso non dice quello che i sovranisti raccontano in tv. Non parla di "Europa guerrafondaia", di "soldi buttati", di "diktat contro gli stati". Dice tre cose semplici, che però richiedono di accettare che il mondo non sia più quello dei comizi del 2018. Primo: sull'Ucraina. Il prestito europeo da 90 miliardi per il 2026-2027 non è un regalo ideologico né un atto di guerra. E' un modo per evitare il collasso finanziario di un paese aggredito, usando strumenti comuni e garanzie europee, senza obbligare tutti allo stesso livello di impegno e rispettando le sensibilità nazionali.

