Brian May ha fatto un regalo a tutti i fan. Durante un programma radiofonico di Planet Rock, l’iconico e storico chitarrista dei Queen ha infatti presentato un’inedita canzone di Natale della band, incisa nel lontano 1974. Si intitola Not For Sale (Polar Bear) e venne registrata durante le sessioni di Queen II, secondo album del gruppo, salvo essere esclusa dalla tracklist finale. Alla voce, dunque, c’è ancora Freddie Mercury. «Forse la gente ha sentito una versione degli Smile (prima band di May, ndr.)», ha spiegato il musicista. «Per quello che so, tuttavia, nessuno ha mai sentito questa». La traccia non è ancora stata pubblicata ufficialmente sulle piattaforme streaming, ma è già possibile ascoltarla su YouTube assieme a uno stralcio dell’ospitata di Brian May su Planet Rock. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Queen, svelata un’inedita canzone di Natale con Freddie Mercury

Leggi anche: “Il testo di Bohemian Rhapsody? Un mistero, ma Freddie Mercury potrebbe aver fatto il coming out più eclatante al mondo”: l’opera dei Queen compie 50 anni

Leggi anche: Bohemian Rhapsody, 5 curiosità sul capolavoro di Freddie Mercury

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Brian May e la canzone ‘Not for sale’ dei Queen che nessuno ha mai ascoltato: oggi l’anteprima in radio - Il brano, inciso nel 1974, è stato rimasterizzato ed è destinato alla riedizione del disco ‘Queen II’ prevista per il 2026. msn.com