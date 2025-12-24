Quanto si guadagna alla World Tennis Continental Cup 2025? Chi partecipa e il possibile montepremi

Ci si avvicina a grandi passi all’inizio della nuova stagione tennistica, che partirà ufficialmente il prossimo 2 gennaio con la United Cup e che subito dopo proporrà gli Australian Open, primo Slam della nuova annata agonistica che si disputerà sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. Per scaldare al meglio i motori in vista degli appuntamenti in terra oceanica sono stati programmati degli eventi di esibizione, tra cui la World Tennis Continental Cup. Si tratta della prima edizione di un nuovo torneo, previsto sul cemento di Shenzhen (Cina) dal 26 al 28 dicembre. Ai nastri di partenza ci sarà anche il nostro Flavio Cobolli, reduce dal trionfo in Coppa Davis e da una serie di allenamenti con Carlos Alcaraz in Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

