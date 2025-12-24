Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore medio ponderato dell’energia scambiata ogni giorno sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 24 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 0,110 €kWh (110,26 €MWh), in leggero calo rispetto ai mesi precedenti. Nell’ultima settimana, il PUN ha oscillato tra 0,107 €kWh e 0,116 €kWh, segnalando una certa stabilità dopo le forti variazioni registrate nel biennio precedente. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore dipende dal contratto scelto, ma il PUN rimane il riferimento per la componente energia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

