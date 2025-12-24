Quando ricomincia lo sci alpino dopo Natale? Niente Bormio novità Livigno ma solo con una gara torna Semmering

Dopo le festività natalizie, la Coppa del Mondo di sci alpino riprende con alcune novità. Non si corre più a Bormio, ma a Livigno con una sola gara, mentre torna Semmering. Le competizioni continuano con le discipline di velocità maschile e tecniche femminili, offrendo agli appassionati un nuovo appuntamento sulle piste europee.

Non c’è tempo per riposare, si torna subito in pista. La Coppa del Mondo di sci alpino si ripresenta ai nastri di partenza per gli ultimi appuntamenti del 2025: ad essere protagoniste saranno la velocità per gli uomini, le discipline tecniche per le donne. In campo maschile non ci sarà il tradizionale appuntamento con Bormio, pista che sarà teatro delle gare olimpiche del settore maschile. La momentanea rinuncia alla Stelvio sarà però compensata dall’ingresso di una piacevole novità: sabato 27 dicembre è infatti in programma il SuperG sulla pista Li Zeta di Livigno, località al debutto assoluto nel grande Circo Bianco. 🔗 Leggi su Oasport.it

