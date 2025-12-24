Il biathlon riprenderà dall’8 all’11 gennaio 2026 con le prime gare della Coppa del Mondo. Gli appassionati potranno seguire il circuito attraverso le trasmissioni televisive e lo streaming online, in attesa delle competizioni ufficiali. Di seguito, il programma completo, gli orari delle principali gare e le modalità di visione, per seguire al meglio questa stagione sportiva.

Quando tornerà la Coppa del Mondo di biathlon? L’attesa non sarà troppo lunga per gli appassionati. Il massimo circuito internazionale della pratica con sci stretti e carabina tornerà su questi schermi dall’8 all’11 gennaio del nuovo anno. Sulle nevi di Oberhof (Germania) si terrà uno degli appuntamenti classici, in una sede che i biathleti conoscono piuttosto bene. Nella località in Turingia si prospetta un programma di gare particolarmente serrato. A dare il via alle danze saranno gli uomini con la 10 km Sprint. Nel giorno successivo, i l format sui due poligoni sarà affrontato dalle donne, sulla distanza di 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando ricomincia il biathlon? Orari prime gare 2026, programma, tv, streaming

Leggi anche: Quando le prossime gare di sci alpino? Gare infrasettimanali a Copper Mountain! Orari, tv, programma, streaming

Leggi anche: Quando inizia lo sci alpino? Programma prime gare a Soelden e tv. Incertezza sugli orari

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Quando ricomincia il biathlon? Orari prime gare 2026, programma, tv, streaming - Il massimo circuito internazionale della pratica con sci stretti e carabina tornerà su questi ... oasport.it