Quando il debito può essere cancellato solo sacrificando la casa

Il caso di questa settimana analizza una situazione in cui il debito può essere cancellato solo attraverso il sacrificio della casa. Si tratta di un esempio di crisi finanziaria, tipica del periodo 2020-2022, che coinvolge un ex esercente in difficoltà. L’obiettivo è spiegare le circostanze e le modalità in cui una proprietà può essere compromessa per risolvere problemi di solvibilità.

Pillitteri Il caso di questa settimana riguarda, ancora una volta, un ex esercente entrato in crisi verticale nello sciagurato biennio 2022. Anche in questo caso la rovina dell’attività (cessata nel 2023) ha comportato una imponente scìa di debiti con l’ agenzia delle entrate, nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro. Oggi è lavoratore dipendente con uno stipendio di circa duemila euro mensili. E, non potendosi permettere gli affitti correnti oggi a Milano, ha acquistato un piccolo appartamento in “società” con un amico. Dividendosi la rata di mutuo spendono rispettivamente 450 euro ovvero una cifra con cui, in città (ma anche nei comuni di cintura), è impossibile locare anche solo un monolocale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: L'Europa e il piano di Usa e Russia sull'Ucraina: «La pace può essere raggiunta solo con l'Ue e Kiev». Parigi: «Non può essere una capitolazione»

Leggi anche: “Salvare la casa”: ecco quando si può e quando è proprio impossibile

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pace: De Rosa (Caritas Italiana), “il debito insostenibile deve essere cancellato. Economia che esclude è destinata al fallimento” - Lo ha detto oggi pomeriggio a Roma don Antonio De Rosa, di Caritas italiana, durante il convegno organizzato alla Pontificia Università ... agensir.it

Studio Laudando. . Molte persone pagano tributi, cartelle e intimazioni senza sapere che quel debito potrebbe essere già prescritto. E quando un tributo è prescritto, non sei più tenuto a pagarlo, anche se l’Agenzia delle Entrate te lo richiede. Ma qual è il probl - facebook.com facebook

UNA DOMANDA La settimana si chiude con Meloni che esulta per aver approvato in Europa 90 miliardi che destiniamo all’Ucraina col nostro debito comune, mentre restiamo ai margini dei negoziati di pace, e il triste teatro di una Manovra misera e ingiusta. U x.com