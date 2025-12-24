È aretino il Babbo Natale che ogni Ferragosto conquista la spiaggia di Gatteo Mare. Si chiama Maurizio Castelli ed è un artigiano del legno che da anni trasforma un gesto semplice – indossare il costume di Babbo Natale in piena estate – in un messaggio di umanità. Nei suoi auguri natalizi, però, il sorriso lascia spazio al dolore: un pensiero dedicato ai bambini colpiti dalle guerre e a quelli separati dalle famiglie. Parole sentite, nate da un’infanzia difficile, che fanno riflettere sul significato più profondo del Natale, oltre ogni retorica. A Gatteo Mare c’è un Babbo Natale che arriva d’estate. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Quando Babbo Natale smette di sorridere

Leggi anche: Quando i desideri uniscono: Come i Nipoti di Babbo Natale accendono la speranza

Leggi anche: Babbo Natale non esiste: come e quando dirlo ai bambini

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

? SANTA NEVER stops SMILING ?? AVATAR WORLD STORY. SCHOOL. FAMILY ROUTINE. UPDATE. SERIES

Babbo Natale, m'arraccummanne! - facebook.com facebook

Caro Babbo Natale, sono il cane Achille. Ho cambiato indirizzo, non abito più in un box: mi hanno adottato - La storia raccontata da @Valeria_Randone per @lazampa su @LaStampa e @repubblica @fulviocerutti x.com