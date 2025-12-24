Qualità dell' aria i medici di Isde registrano un miglioramento ma avvertono | Lontani dagli standard UE

I dati di Isde che riguardano la nostra provincia sulla qualità dell'aria registrano miglioramenti in alcune aree critiche ma non registra lo stesso dato per la città capoluogo. «Le polveri sottili PM10 e in particolare gli sforamenti del limite giornaliero di 50 µgm3 sono in diminuzione: alla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Taglio fondi qualità dell’aria, Isde: “Scelta irresponsabile e antiscientifica” - Isde, Medici per l’Ambiente, esprime forte preoccupazione per il taglio di oltre il 75% delle risorse destinate, dal 2026, al Fondo per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano. ecodallecitta.it

Qualità dell’aria, allarme dei medici: tagliare i fondi nel bacino padano è un rischio sanitario - Il taglio annunciato al fondo per la qualità dell’aria nel bacino padano si inserisce in un contesto sanitario e ambientale già critico, con livelli di inquinanti stabilmente oltre i limiti europei e ... msn.com

