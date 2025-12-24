Quali sono i 20 punti del nuovo piano di pace tra Russia e Ucraina spiegati dal presidente Zelensky

Il presidente ucraino Zelensky ha illustrato oggi alla stampa la bozza del piano in 20 punti per la pace con la Russia, elaborato nei negoziati di Miami: si attende oggi una risposta da Mosca. 🔗 Leggi su Fanpage.it

